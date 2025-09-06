Kayseri'de cam silme bahanesiyle araç kaputuna yattı: Kamerayı görünce küfürler etti

Son yıllarda artan dolandırıcılık ve gasp vakaları, özellikle büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğundan faydalanan şahısların hedefi haline geliyor.

Bu tür olaylar, vatandaşların güvenliğini tehdit eden bir boyut kazanıyor.

Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan görüntülerle de kamuoyu farkındalığı artıyor.

KAPUTA YATIP PARA İSTEDİ

Kayseri'de bir şahıs, cam silme bahanesiyle bir aracın kaputuna yatarak para istedi.

"Bir iyilik yap Allah rızası için" diyerek aracın yoluna devam etmesini engelledi.

KAMERAYI GÖRÜNCE KÜFÜRLER SAVURDU

Araç sahibi tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şahsın bunu fark etmesi üzerine tavrı değişti.

Görüntülerde, şahıs video kaydı yapıldığını fark edince küfürler yağdırarak, "Git şikayet et" dediği görüldü.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA

Sosyal medyada hızla yayılarak tepki çeken görüntülerde, şahısın kaput üzerinde yatarak küfürler savurduğu anlar, tepkiye yol açtı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI

Benzer olaylar, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de sıkça yaşanırken, güvenlik güçleri tarafından önleyici tedbirler alınmaya çalışılıyor.

Bu tür olayların artması, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini tehdit ediyor ve toplumda ciddi bir huzursuzluk yaratıyor.

Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve olayları hemen bildirmeleri konusunda uyarıyor.