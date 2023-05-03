Kayseri'de domates fidesi dağıtımında metrelerce kuyruk oluştu Kocasinan Belediyesi’nin domates fidesi dağıtımında sıraya giren yaklaşık 3 bin kişi, metrelerce kuyruk oluşturdu.

DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar sıraya girdi.

540 bin domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte sıraya giren yaklaşık 3 bin kişi, uzun kuyruklar oluşturdu.

"Bu yıl da 540 bin adet fideyi dağıtmaya başladık"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu tohumlar, 'karabacak' olarak bilinen, Kayseri'mize ait bir tohumdur. Her yıl ciddi anlamda rağbet oluyor. İnsanların sabahın 5'inde gelip buraya sıra bekledikleri bir uygulama. Biz bu yıl da 540 bin adet fideyi dağıtmaya başladık. Bu uygulama, domates yetiştirenlerin daha sonra çekirdeğin çoğaltarak fide üretmesi için yapılmıştı. Biz de bu uygulamayı yıllardır devam ettirip vatandaşlarımıza fideleri dağıtıyoruz.

"Buraya sabah namazdan sonra geldim"

Domates fidesi almak için sabahın erken saatlerinde sıraya giren Özlem Yazlık ise şöyle dedi:

Bu fideleri 2 senedir bahçeme ekiyorum. Çok güzel verim alıyorum. Domatesler çok lezzetli oluyor. Buraya sabah namazdan sonra geldim. Çok yoğunluk vardı. Benim hobi bahçem var. Bu fideleri oraya ekeceğim.

"1 saat sıra bekledim"

Fide almaya gelen Ramazan Şamlı da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: