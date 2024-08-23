Kayseri'de gurbetçilerin gelişi pastırma satışlarını hareketlendirdi Tatil sezonunda gurbetçi vatandaşların Türkiye’ye gelmesinin ardından pastırmacıların işlerinde hareketlilik olduğunu söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Son 2-3 ay işlerimiz hareketlendi” dedi.

İHA

Gurbetçiler ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor...

Tatil sezonu boyunca Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların yerel lezzetlere olan ilgisi, pastırmacıları sevindirdi.

SUCUK VE PASTIRMA SATIŞLARINDA ARTIŞ

Özellikle pastırma ve sucuk satışlarında gözle görülür bir artış yaşandı.

"GURBETÇİLER GİTTİĞİ İÇİN DÜŞÜŞÜ GÖZLEMLEYEBİLİYORUZ"

Gurbetçilerin işleri olumlu yönde etkilediğini söyleyen Yasin Güzel, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda pastırma fiyatlarımız 950 TL’den başlıyor ve bin 400 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Etin kalitesine, yumuşaklığına göre değişiyor fiyatlar. Sucuklarımız da 450 TL’den başlıyor 800 TL’ye kadar fiyat aralığında devam ediyor. Gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi işleri tabii ki olumlu etkiliyor. Şu anda gurbetçi sezonunun bitimine yaklaşıyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımız okulların açılması nedeni ile yavaş yavaş yaşadıkları şehirlere dönüyorlar. Biz de tabii işteki düşüşü görüyoruz. Artık yavaş yavaş gurbetçi sezonunu bitirmeye yaklaştık diyebiliriz.

"2-3 AY İŞLER GÜZEL İLERLEDİ"

Güzel, sezonun geçen yıla göre düşük olduğunu ama son 2-3 ayda işlerin güzel olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

Sezonun geçen yıla göre orantılarsak çok düşük geçtiğini düşünüyoruz ama yine de son 2-3 ay çok güzel bir şekilde geçti ve biz de iş yapmaya gayret ettik açıkçası. Gurbetçi vatandaşlarımızın dönerken evlerine pastırma ve sucuk götürmelerini tavsiye ediyoruz. Onların da 1 sene boyunca orada canları çektiği zaman dolaptan çıkarıp yiyebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Ürünleri tattırarak veriyoruz, memnun kalmalarını sağlıyoruz. Ben şimdiden yolları açık olsun diyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)