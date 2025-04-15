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Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk olayında yeni gelişme...

Esra Erol'da programında ortaya çıkan damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşk skandalı, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı..

Her şey, engelli raporu bulunan Dilek Şahin'in eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmasıyla ortaya çıktı..

21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

TEHDİT ETTİ

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı.

BİRLİKTE KAÇTILAR

Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum." diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Çirkin olayın ortaya çıktığı program ihbar kabul edildi ve emniyet güçleri harekete geçti.

Damat Cuma Doğan ve kayınvalide Güldane Şahin, “kasten yaralama ve tehdit” suçlarından canlı yayında gözaltına alındı.

ASKER KAÇAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kayınvalidesini hamile bırakan Cuma’nın asker firarisi olduğu öğrenildi.