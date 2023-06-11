Kayseri'de sel istinaf duvarını yıktı Kentte etkili olan sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu bu sırada sel suları istinat duvarını yıkarken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İHA

Yurt genelinde yaz aylarının gelmesine rağmen sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Sağanak yağışların etkisini gösterdiği kentlerde sel faciası hayatı olumsuz etkiledi.

Selin vurduğu kentlerden biri de Kayseri oldu.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde bazı işyerlerini su basarken Bünyan ilçesinde de sele neden oldu. Sümer, Sağlık, Camicedit ve Camikebir mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

O anlar kaydedildi

Öte yandan Bünyan ilçesindeki sel amatör kameralarca kaydedildi.

Vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde sel sularının şiddeti ve istinat duvarını yıkması yer aldı.

"60 tane evimizde su basması ihbarı aldık"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışmalarına devam ederken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise ilçedeki son durumu paylaşarak, şöyle dedi: