Kayseri'de yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı Msire alanını bulmak için vatandaşların her gün onlarca kez soru sorduğu vatandaş işi ticarete döktü. Vatandaş, 'adres sormak 10 TL' pankartı açarak şakayla karışık gönderme yaptı

İHA

Kayseri'de kendisine ve çalışanlarına adres sorulmasından bunalan bir vatandaş kendine ilginç bir çözüm buldu.

Doğası, temiz havası, pırıl pırıl göleti, sosyal tesisleri ve piknik alanlarıyla Kayseri'nin en gözde mesire alanı haline gelen ve her gün binlerce vatandaşı ağırlayan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, bölgede trafik yoğunluğunu da artırdı.

"Adres sormak 10 TL"

Birçok vatandaş yeni açılan mesire alanının adresini sorarken, mahalleli ise 'adres sormak 10 TL' pankartı açarak şakayla karışık gönderme yaptı.

Alana ulaşmak isteyen vatandaşların Zincidere Mahallesinde sık sık adres sorması, mahalle sakinlerine de bıkkınlık verdi.

Çareyi ücret almakta buldu

Adres tarif etmekten adeta yorgun düşen Zincidereliler, çareyi adres tarifinden ücret almakta buldu.

Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a seslenerek 'yevmiyemizi yolla başkan' dedi.