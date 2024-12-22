DHA

Ocak ayında açılması beklenen kayak sezonu öncesi, kayak merkezlerine yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi de kar sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye başladı.

112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile hem kış tatili yapmak isteyen hem de günübirlik kayak yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören merkez, ziyaretçi akınına uğradı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 100'Ü BULDU

Erciyes'te, yeni yıla sayılı günler kala otel rezervasyonları yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen, "Erciyes’te kar kalınlığı 60 santim ama kar yağışı bu sene her zamankinden daha önce başladı. Kasım ayının son günleri itibarıyla kar yağışı başladı. Kar durumundan gayet memnunuz. Hemen hemen bütün pistler şu anda açık. O yüzden de bayağı bir misafir gelmeye başladı. Özellikle hafta sonları günübirlikçi misafirlerimizle beraber iyi bir yoğunluğa ulaştık sayılır.

"YILBAŞI İÇİN ODALAR TÜKENDİ"

Yılbaşı için oda satışlarımız tamamen tükendi. Dağdaki diğer oteller gibi bizde sömestir tatilinde iyi bir doluluk oranı bekliyoruz. Sezonun erken başlaması bizi olumlu yönde etkiledi. Bu doluluğu yılın son günlerinde beklerken ayın 15’i itibarıyla iyi bir doluluk oranına ulaşmaya başladık.

Aslında bu sezonun daha da uzun süreceğini gösteriyor. Daha önce şubat ayının son zamanları bitecek gibi gözükürken biz şu anda nisan ayına kadar uzatmayı bile planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

UZAK DOĞU VE ORTA DOĞU’DAN BÜYÜK İLGİ

Otellerdeki turist yoğunluğuna değinen İlker Şen, “Şu anda otelimiz yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya devam ediyor. En büyük ağırlık aslında lokal misafirlerden, Türk misafirlerimizde. Bunun yanı sıra özellikle bu dönemde Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan çok misafirimiz var. Rusya’dan, Ukrayna’dan az da olsa misafirlerimiz var. Misafirin gelmiş olduğu ülke dağılımlarına baktığımızda oldukça dengeli bir dağılım söz konusu ama ağırlık tabii ki de Türk misafirlerimiz de.

Şu anda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Otelde verilen servislerde kendimizi biraz daha geliştirdiğimiz için misafirler son derece memnunlar. Bu sene konsept değişikliğine gittik. Hem servis kalitemizi artırdığımız için hem de sadece oda ve kahvaltı paketi olarak değil oda, kahvaltı ve akşam yemeği dahil paket program satışı yapmaya başladık.” diye konuştu.

"ERCİYES’İN ÇOK KALİTELİ BİR KARI VAR"

Erciyes Kayak Merkezi'nde otel satış ve pazarlama direktörü olarak görev yapan Deniz Dikkaya ise Erciyes’in mutlaka uğranılması gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, "Erciyes’te sezonumuz erken başladı. Geçtiğimiz haftalardan itibaren çok ciddi bir karşılık almaya başladık. Bu hafta itibarıyla otellerimiz dolmaya başladı. Yılbaşı periyodu da çok güzel gidiyor. Yılbaşında otellerimizi şimdiden doldurduk.

Bu bizim için çok güzel bir haber, çünkü Erciyes hem kayak turizmi hem de kış turizmi anlamında gerçekten mutlaka uğranılması gereken ve deneyimlenmesi gereken bir lokasyon. 'Neleri farklı' derseniz çok kaliteli bir karı var. Özellikle de profesyonel kayakçılar da burayı çok fazla kullanıyorlar ama 'Ben ilk defa kar deneyimi yaşayacağım, kayak tatili yaşamak istiyorum' diyenler içinde çok ciddi, güzel ve konforlu bir deneyim sunuyor." dedi.

"KIŞ TATİLİ YAPMAK İSTEYENLERİ BEKLİYORUZ"

Erciyes’e turistlerin yoğun talep gösterdiğini söyleyen Dikkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: