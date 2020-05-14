Kayserili üfürükçü kadın koronayı bir mahalleye yaydı

Haberin duyulmasının ardından Kayseri Tabip Odası'ndan uyarı geldi. Uyarıda, "Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin.” denildi.

Kayseri’de üfürükçü kadın, bir mahalleye koronavirüs yaydı.

İsmi belirtilmeyen ve halihazırda karantina uygulanan bölgede, ilk olarak otobüs şoföründe korona çıktı.

Şoför, bundan habersiz birçok kişiye temas etti. Temastan kaçınamayanlardan biri de mahallenin üfürükçü kadını oldu.

MAHALLELİ ÜFÜRÜKÇÜNÜN YOLUNU TUTTU

Bir-iki kişi derken koronanın yayıldığını duyan mahalle sakinlerinin bir bölümü de, virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine okuyup-üflemesini istedi.

Ne olduysa bundan sonra oldu. Üfürükçü kadın, ölümcül virüsü koca mahalleye yaydı.

CEMİYET BAŞKANI DUYURDU

Tüm bu yaşananları ise Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yazısında duyurdu.

Altınkaya, “Kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim vermeyeceğim. Ama siz nere olduğunu anlarsınız. Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor. Virüsün bulaştığı isimlerden biri de, ‘okuyup-üflemesi kuvvetli’ olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de ‘okuyup-üflemesini’ istiyorlar. O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi? Evinde durmayıp, maskesini takmadan okuyup-üfleyen kadından medet uman yurdum insanı ne diyeyim sana.” ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ TABİP ODASI: ÜFÜRÜKÇÜYE GİTMEYİN

Yazı kentte büyük ses getirirken, Kayseri Tabip Odası’ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Kayseri’de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs (test negatif) vefatımız var. AVM’lere gitmeye çok vaktiniz olacak. ‘Evde Kal’ Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin.” uyarısında bulunuldu.