Kayseri'nin bağımsız Çerkes adayı Mutlu Akkaya 12 partiyi solladı Kayseri'de bağımsız milletvekili adayı olan Mutlu Akkaya, ildeki 12 partiyi solladı. Ayrıca Akkaya, Kayseri'de bağımsız milletvekili adayı olan 4 ismi de geride bıraktı.

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Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçimi geride bıraktı...

Tarihi seçimin ardından 28. Dönem Milletvekili adayları belli oldu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Akkaya, Kayseri'de, Memleket Partisi, Genç Parti, TKP, Vatan Partisi gibi toplam 12 partiyi geçerek 8 bin 994 oy aldı.

Akkaya, partilerin ildeki aday gösterme sürecini eleştirmişti.

Akkaya'nın seçim sürecinde yaptığı, "Ülkemiz ve şehrimiz seçmenleri, özellikle milletvekilliği seçimlerinde birbirine zıt seçim çevrelerinin politikaları arasında seçim yapmaya zorlandı ve kutuplaştırıldı." ifadeleri dikkat çekti.

8 bin 994 oy aldı

Mutlu Akkaya, seçim sonrası Kayseri'de yüzde 0,98 oranla 8 bin 994 oy aldı.

12 partiyi geride bıraktı

Akkaya, bu oranla ilde seçimde giren 12 partiyi geride bıraktı. Kayseri'de 'büyük' partiler hariç Akkaya'nın aldığı oy oranını hiçbir parti yakalayamadı.

Akkaya'ya en yakın oy olan parti ise Memleket Partisi oldu. Memleket Partisi Kayseri'de 8 bin 336 oy aldı.

Mutlu Akkaya'nın geride bıraktığı 12 parti şu şekilde:

Memleket Partisi 8 bin 336 oy, TİP, 3 bin 559 oy, Vatan Partisi bin 77, Genç Parti bin 282 oy, TKP 483 oy, Sol Parti 330, TKH 138 oy, Millet 918 oy, HAK Par 460 oy, YP 309 oy, HDKP 420 oy, Milli Yol 652 oy.