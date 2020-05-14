Kayseri'nin ilk online sergisi erişime açıldı

Kayseri Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Üniversite işbirliği ile hazırlanan "Arşiv Belgelerine Göre Kayseri'de Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri" sergisini erişime açtı.

Kayseri Üniversitesi, kuruluşunun 2. yılı nedeniyle ilk online sergisini açtığını duyurdu.

KAYSERİ'NİN İLK ONLİNE SERGİSİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Uygulama ve proje odaklı üniversitemizin kuruluşunun 2. yılı münasebetiyle, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Üniversitemiz işbirliği ile hazırlanan "Arşiv Belgelerine Göre Kayseri'de Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri" konulu daha önce yayımlanmamış 30 orijinal belgeden oluşan ve Kayseri'nin online ilk sergisi olma özelliğini taşıyan sergimiz erişime açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.