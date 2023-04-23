Kazakistan’da 23 Nisan kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkusunu sürdürürken yurt dışında da kutlanıyor.

AA

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı Türk çocuklarına armağan etti. İlk kez bir bayramın çocuklara armağan edilmesi tüm dünyanın ilgisini çekti ve dünya çocukları da bu sevince ortak oldu.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Ercan Kapucu’nun ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen programa, Kazakistan'da yaşayan Türk aileleri, Büyükelçilik müşavir ve çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Astana’daki Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan davet edilen çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlayanların arasında yer aldı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Animasyon ekipleri eşliğinde eğlenen çocuklara, aynı zamanda Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Sergi de açıldı

Programda, çocukların çizdiği "Türkiye-Kazakistan Dostluğu” konulu resimlerden oluşan sergi de açıldı.