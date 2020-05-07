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    Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazaya karışan bir araçta yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 13:59
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    Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Talas ilçesi Malatya karayolu üzerinde  kazaya karışan bir araçta arama yapıldı.

    ARAMADA SİLAH VE UYUŞTURUCUYA RASTLANDI

    Yapılan aramalarda O.A. ve E.A.'ya ait olduğu tespit edilen 5 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet 9 mm fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi.

    Olayla ilgili O.A. ve E.A.'nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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