KÇÖ ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği hangi gün yatacak? KÇÖ 2021 Şubat ayı ödemeleri..

KÇÖ ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği hangi gün yatacak? KÇÖ 2021 Şubat ayı ödemeleri..

Salgın sürecinde ekonomik olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla uygulanan kısa çalışma ödeneği şubat ayı ödeme tarihi belli oldu. Ödenekten faydalananlar, KÇÖ ne zaman yatacak? araştırıyor.

Koronavirüs salgını döneminde hem işverenleri hem de çalışanların maddi sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği Ocak 2021 ödemeleri için geri sayım başladı.

16 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği Aralık ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 28 Şubat 2021'e kadar uzatılmıştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hangi gün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor.

Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.