BanaSenLazımsın serisinde yeni video: Siz hiç kendine oy veremeyen parti genel başkanı gördünüz mü? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı saatler kala Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce kendine oy veremediği ve 3 seçimde oy kullanamadığı anlar akıllara geldi.

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Türkiye yarın ikinci defa sandık başına gidecek...

Aylarca hummalı hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu geride kaldı.

Birinci turda 4 liderin yarıştığı seçimlerin ardından ikinci turda ise Millet İttifakı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı olarak ise Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

BanaSenLazımsın

Bu süreçte ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül veren seçmenler, sosyal medyada adeta onlarca video paylaştı.

Geçmişten bugüne damga vuran söylemler ile hazırlanan videolar için #banasenlazımsın sloganı oluşturuldu.

Ardından ise söz konusu etiket ile videolar binlerce vatandaş tarafından izlendi.

Sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gören paylaşımlar, sürece adeta damga vurdu.

3 seçimde oy kullanamadı

Seçime saatler kala ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki seçimlerde 3 defa oy kullanmadığı akıllara geldi.

İlk olarak 2009 yılında yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanamayan Kılıçdaroğlu seçimin sonrasında, "Benim haberim olmadan kaydım düşürülüyor." ifadelerini kullandı.

Ardından 2010 yılında Anayasa Değişikliği Referandumu seçimlerinde oy kullanmayan Kılıçdaroğlu bu kez de, "Adresim değiştiğine tutanak tutuldu." dedi.

Üçüncü defa Hükümet Sistemine Geçiş Anayasa Oylamasında oy kullanamayan Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi, bir adam isterse her şeyi yapar." söylemlerine sığındı.