Petrol
83.74
0.34%
Euro
19.9538
-0.17%
Dolar
18.7195
0.08%
Altın
1.093
0.14%
Borsa
5546
0.00%
Bitcoin
312.647
-0.37%
BTXN Coin
5.80
-4.44%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Kemal Kılıçdaroğlu: 6'lı masada HDP yok

    Kemal Kılıçdaroğlu: 6'lı masada HDP yok

    6'lı masayla ilgili ortaya atılan iddiaların asparagas olduğunu belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin masaya desteğinin olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 seçimlerine az bir süre kalırken, muhalefette belirsizlik sürüyor.

    Ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak ve parlamenter sisteme dönmek isteyen 6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı, aylardır görüşmelerini sürdürüyor..

    Ancak görüşmelerden henüz bir aday çıkmış değil..

    Masanın kuruluşundan bu yana liderler arasında kriz  yaşanırken HDP ise, masaya dışarıdan desteğini sürdürüyor..

    Gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masayla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Liderlerin bir araya geldiğinde konuştukları konulara değinen Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri, gizli ortağı HDP'yi kızdıracak cinsten..

    "HDP masanın altında, yanında, üstünde yok. Asparagas bunlar"

    6'lı masayla ilgili zaman zaman iddialar ortaya atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir araya gelip konuştuğumuz zaman, ‘Aman masa dağıldı, aman şöyle oldu, aman böyle oldu’… Bir dönem, ‘HDP masanın altında, yok üstünde, yok masanın yanında’… Bunların tamamı asparagas haberler. " dedi.

    "Eyvah masa bölündü, dağıldı yok böyle şeyler"

    6'lı masanın yoluna devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Elbette ki farklı düşünebiliriz ama sonuçta oturuyoruz, uzlaşıyoruz. Ekiplerimiz şu anda hükümet programına çalışıyorlar. Altı partinin kadroları çalışıyor. Altı partinin alt kadrolarının üzerinde uzlaşma sağlanamadığı bölümleri kırmızıyla yazıyorlar, altı liderin önüne koyacaklar, altı lider oturacağız uzlaşacağız. Demokrasinin olmazsa olmazı uzlaşmadır. Siz 85 milyon insanla uzlaşacaksınız ve onları temsil eden siyasetçilerle uzlaşacaksınız. Dolayısıyla farklı düşündü diye ‘Eyvah masa bölündü, masa dağıldı’ yok böyle şeyler. Belli bir çevrenin ya da gücün domine ettiği, toplumu yönlendirmek istediği bir süreç. Ama biz onu büyük bir dikkatle izliyoruz."

    Kemal Kılıçdaroğlu: 6 lı masada HDP yok #1

    "Akşener'e kırgın değilim"

    Öte yandan Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasında kriz olduğuna ilişkin haberlere de değindi.

    "Altı lidere lütfen güvenin, şöyle oldu, böyle oldu, kavga ettiler; bunların hepsi hikaye." diyen Kılıçdaroğlu, Akşener'e kırgın olmadığını söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: 6 lı masada HDP yok #2


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?
    Yaşam

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?

    Trabzon-İstanbul seferi öncesi, yolculara yanan uçak fotoğrafı gönderildi
    3. Sayfa

    Trabzon-İstanbul seferi öncesi, yolculara yanan uçak fotoğrafı gönderildi

    Görüş Bildir