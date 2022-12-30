Kemal Kılıçdaroğlu: 6'lı masada HDP yok

6'lı masayla ilgili ortaya atılan iddiaların asparagas olduğunu belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin masaya desteğinin olmadığını söyledi.

2023 seçimlerine az bir süre kalırken, muhalefette belirsizlik sürüyor.

Ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak ve parlamenter sisteme dönmek isteyen 6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı, aylardır görüşmelerini sürdürüyor..

Ancak görüşmelerden henüz bir aday çıkmış değil..

Masanın kuruluşundan bu yana liderler arasında kriz yaşanırken HDP ise, masaya dışarıdan desteğini sürdürüyor..

Gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liderlerin bir araya geldiğinde konuştukları konulara değinen Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri, gizli ortağı HDP'yi kızdıracak cinsten..

"HDP masanın altında, yanında, üstünde yok. Asparagas bunlar"

6'lı masayla ilgili zaman zaman iddialar ortaya atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir araya gelip konuştuğumuz zaman, ‘Aman masa dağıldı, aman şöyle oldu, aman böyle oldu’… Bir dönem, ‘HDP masanın altında, yok üstünde, yok masanın yanında’… Bunların tamamı asparagas haberler. " dedi.

"Eyvah masa bölündü, dağıldı yok böyle şeyler"

6'lı masanın yoluna devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ki farklı düşünebiliriz ama sonuçta oturuyoruz, uzlaşıyoruz. Ekiplerimiz şu anda hükümet programına çalışıyorlar. Altı partinin kadroları çalışıyor. Altı partinin alt kadrolarının üzerinde uzlaşma sağlanamadığı bölümleri kırmızıyla yazıyorlar, altı liderin önüne koyacaklar, altı lider oturacağız uzlaşacağız. Demokrasinin olmazsa olmazı uzlaşmadır. Siz 85 milyon insanla uzlaşacaksınız ve onları temsil eden siyasetçilerle uzlaşacaksınız. Dolayısıyla farklı düşündü diye ‘Eyvah masa bölündü, masa dağıldı’ yok böyle şeyler. Belli bir çevrenin ya da gücün domine ettiği, toplumu yönlendirmek istediği bir süreç. Ama biz onu büyük bir dikkatle izliyoruz."





"Akşener'e kırgın değilim"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasında kriz olduğuna ilişkin haberlere de değindi.

"Altı lidere lütfen güvenin, şöyle oldu, böyle oldu, kavga ettiler; bunların hepsi hikaye." diyen Kılıçdaroğlu, Akşener'e kırgın olmadığını söyledi.