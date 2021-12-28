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    Kemal Kılıçdaroğlu , Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti

    Kemal Kılıçdaroğlu , Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti

    Millet İttifakı'ndan aday gösterileceği konuşulan Abdullah Gül ile ilgili son karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 07:40
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    2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için  siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

    Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor

    Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler geçerken, ortaya CHP tarafından 2018'deki seçimlerde Muharrem İnce'nin yerine adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül isminin tekrar masaya gelmesi, kamuoyunun gündeminden düşmemişti.

    O DEFTER KAPANDI

    Gül'ün isminin geçmesi CHP içinde tepkilere neden olması sonucu Kemal Kılıçdaroğlu son kararını verdi.

    CHP kulislerinde dolaşan son bilgilere göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gül'ün adaylık defterinin bir daha açılmamak üzere kapattığını söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu , Abdullah Gül ü aday göstermekten vazgeçti #1

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