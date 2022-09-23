Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası ani bir karar alan Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihlerinde Washington'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77'nci Genel Kurulu temasları için ABD'ye ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da ABD'ye seyahat kararı aldı...

Burada Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirecek olan Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında Washington'da olacak.

"Yeni dünya vizyonum..."

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı;

"Bir kere şunu söyleyeyim, muhalefetteyken, prensip olarak iktidarla görüşmeyiz. Çünkü siz muhalefet olarak o masaya oturursanız, ancak icazet almak için oturursunuz. Bunu en iyi Erdoğan bilir, ona sorun, söyler. Ama benim yeni bir dünya vizyonum var elbette. Vahşi kapitalizm ve neoliberalizm dünyaya çok zarar verdi. Küçük bir azınlık bu sayede dünyaya hükmetti.





"Vahşi düzene meydan okuyorum"

Ülkemiz de bu insafsız sistemden nasibini aldı. İşte ben bu vahşi düzene meydan okuyorum. Ve biliyorum ki Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada. Ben de, o Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum.

"İyi insanların bir araya gelmesi şart"

Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim. Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılası bir yer haline getireceğimizi konuşacağız. Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var. Bu yüzden iyi insanların bir araya gelmesi şart. Bunu yapacağız"