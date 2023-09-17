Kemal Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes'in kabrini Ekrem İmamoğlu ile ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in ölümünün 62’nci yılı nedeniyle Topkapı Anıt Mezar’da düzenlenen anma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldı.

ANKA

Bugün Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara lekelerden birinin yıl dönümü.

62 yıl önce bugün eski Başbakan ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada yargılamaları sonunda idam cezasına çarptırılıp 17 Eylül 1961’de Bursa’nın İmralı adasında idam edildi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu bir arada

Bu kapsamda ülke çapında anma törenleri düzenleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Menderes’in mezarını bu sabah ziyaret etti.

İstanbul’da bulunan Topkapı Anıt Mezar’daki anmada, Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Mezara karanfil bıraktı

Mezar başında dua okuyan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, çelenk ve karanfil bıraktıktan sonra 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da mezarını ziyaret etti. Burada da dua okunup karanfil bırakılmasının ardından Kılıçdaroğlu, anıtın yanı başında bulunan Turgut Özal Anı Mekanı’na da uğradı.

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İstanbul etkinliklerine davet edilmeyen İmamoğlu

Uzun süredir parti içinde devam eden değişim kavgası kapsamında 3 önemli figür olan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu bir araya gelmiyordu.

Özellikle CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları ve İstanbul'da düzenlenen birçok törene Ekrem İmamoğlu'nun genel merkez tarafından davet edilmediği ortaya çıkmıştı.