Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Özal ile görüştü Seçim hezimetinin ardından istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmenin ardından şimdi de Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile bir araya geldi.

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14 ve 28 Mayıs'ta kullanılan oyların ardından çıkan sonuçlar muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı.

Her fırsatta seçimleri kazanacağını söyleyen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yenilgi daha aldı.

Seçimlerin ardından kendisine yönelik istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, bu kez de dün yaptığı grup toplantısında altılı masanın daha da genişleyebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Açık ve net söylüyorum. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım." dedi.

Daha küçük ortaklara yöneldi

Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri değişim isteyen parti tabanı için bir şey ifade etmiyor.

Öyle ki koltuğu bırakmamak için farklı yollar arayan Kılıçdaroğlu, bu kez de daha küçük ortaklara yöneldi.

Geçtiğimiz gün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere yönelik bir hazırlık içerisinde olduğu biliniyor.

Kılıçdaroğlu bu kez de seçimlerde kendisine destek veren bir isimle daha görüştü.

Şimdi de Turgut Özal ile görüştü

Sözcü TV'de aktarılana göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile görüştüğü öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti gibi küçük ortakların ardından daha küçük ortaklara yönelmesi değişim isteyen muhaliflerin iyice tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler, CHP liderinin yaptığı bu görüşmelere anlam veremedi.