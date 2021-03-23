Kemal Kılıçdaroğlu: Allah'tan sonra bize güveneceksiniz

Kemal Kılıçdaroğlu: Allah'tan sonra bize güveneceksiniz

Partisinin grup toplantısında seçmene seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Allah'tan sonra bize güvenin, Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Lideri, Türkiye'yi kendisinin yönetiminde CHP'nin aydınlığa çıkaracağını söyledi.

Seçmene özel olarak seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ziyarete gittiği illerde kullandığı sloganı parti kürsüsüne de taşıdı.

"ÖNCE ALLAH'A..."

Seçmen kitleye "Önce Allah'a, sonra kendinize sonra bize güveneceksiniz." diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Bu ülkenin her coğrafyasına gidiyoruz, vatandaşla konuşuyoruz, onlara umut veriyoruz umutsuzluğa kapılmayın diyoruz. Sorun çözülür Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları aşacağız.



Önce diyoruz Allah'a güveneceksiniz, sonra kendinize güveneceksiniz sonra da bize güveneceksiniz bize... Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız beraber. "





Kemal Kılıçdaroğlu: Allah'tan sonra bize güveneceksiniz VİDEO



