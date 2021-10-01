CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa tekliflerinin paylaşılması çağrısına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılış programında yaptığı konuşmasında yeni anayasa çalışmalarını gündeme getirmişti.

Kendi hazırlıklarının sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk anayasa teklifimize katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Partiler yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşmalı." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Meclis'teki kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Erdoğan'ın çağrısına değindi.

"BİZİM DE ÇALIŞMAMIZ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamaya "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu da şöyle cevaplandırdı.

"Elbette olacak, var.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor."

Kemal Kılıçdaroğlu: Anayasa teklifiyle ilgili çalışmamız olacak VİDEO

