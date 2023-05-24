Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da ülkücü kanaat önderleri ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda söylemlerini değiştirerek sık sık milliyetçilik vurgusu yapmaya başlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Ankara programında kaftan giymesi gündem oldu.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine son 4 gün kaldı...

İlk turdaki hummalı çalışmaların ardından adaylar ikinci tur için harekete geçti.

Girdiği bir seçimde daha üstünlüğü elde eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'a büyük bir moralle girmeye hazırlanıyor.

Muhalefette ise durumlar farklı...

Özdağ ile anlaştı

14 Mayıs'ta beklediği sonucu elde edemeyen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak adına bir kez daha her yolu denemeye başladı.

İlk olarak HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu'na, Kandil'den de destek yağdı.

Ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de seçime sayılı günler kala anlaşma sağladı.

Ülkücü kanaat önderleri ile basına kapalı görüşme

Bu süreçte görüşmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu, bugün de Ankara'ya gitti.

Burada Ülkücü Kanaat Önderleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Eski Ülkü Ocakları Başkanları Azmi Karamahmutoğlu ve Alaatttin Aldemir ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Milliyetçilik vurgusu yapmaya başladı

Ardından görüşme sonrası kendisine hediye edilen kaftanı giyerek poz verdi.

Kılıçdaroğlu'nun ilk turdaki söylemlerini değiştirerek milliyetçilik vurgusu yapmaya başlaması ise dikkat çekti.