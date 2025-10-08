Kemal Kılıçdaroğlu: Ayaklarına taş değerse üç milyon Mehmetçik gelir

İsrail donanması, Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere, Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili uzaklıktayken yani uluslararası sularda yasa dışı şekilde saldırarak alıkoydu.

Filonun amiral gemisi konumundaki Vicdan Gemisi'nde 3 Türk milletvekili de bulunuyordu.

AMİRAL GEMİSİ VİCDAN VE 8 TEKNE

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda, 30 ülkeden 140’tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekne İsrail tarafından Aşdod Limanı'na götürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK PAYLAŞIMI

İsrail'in yasa dışı müdahalesine dikkat çeken bir tepki de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail yönetimine karşı cesur bir duruş sergileyen filoyu “yaşayan vicdanların insanlığa taşıdığı umut” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’den katılım sağlayan milletvekilleri ve vatandaşlara selam gönderdi.

"İNSANLIĞA GÖTÜRDÜĞÜ UMUTTUR SUMUD FİLOSU"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine ‘Dur!’ diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu.

"KIYAMET KOPAR AMA ADALET YERİNİ BULUR"

Millet iradesini temsil eden üç milletvekili Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca’nın yanı sıra filo yolculuğuna katılan vatandaşlara da değinen Kılıçdaroğlu, “Ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, üç vekil değil üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, mesajını “İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin’e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun” sözleriyle tamamladı.