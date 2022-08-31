CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını gerçekleştirdiği Samsun'un Bafra ilçesinde, "Türkiye'nin yeni bir iklime ihtiyacı var. Ben bu ülkenin sorunlarına talibim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirdi.

Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni katılan 600 kişiyi temsilen 11 kişiye rozet taktı.

"Türkiye'nin sorunlarına talibim"

"Türkiye'nin yeni bir iklime ihtiyacı var" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgadan uzak durmaya, barışmaya, beraber olmaya, mücadele etmeye hepimizin ihtiyacı var. Çok ayrıştık, çok kamplaştık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Ben Türkiye'de bu iklimi yaratmaya talibim ve mutlaka yaratacağım." dedi.

"Kabahat bizde, sofranıza oturmadık"

Vezirköprü ve Bafra'da oylarının çok düşük olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizim oyumuz çok düşük ama kabahati arayacaksak bizde. Gelmedik, sofranıza oturmadık. Ankara'da laflar ettik. Olmuyor. Olması gereken gideceksin vatandaşın ayağına. Bir derdi var mı yok mu onu parlamentoya taşıyacaksın." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ben bu ülkenin sorunlarına talibim

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Erdemli insan hatadan ders çıkarandır"

"Yeni bir iklim var. Bu iklimin altında hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu iklimi yaratmaya çalışıyorum. Toplumla helalleşmek istedik. Kusurumuz, yanlışımız var dedik ama erdemli insan hatadan ders çıkaran insandır. O nedenle geldik, birlikteyiz.

"Öğretmenin yerde sürüklendiği ülke olmaz"

Adalet en büyük sorunumuzdur. Ülkeye adaletin gelmesi lazımdır. Geçen gün öğretmenler bir hak talebinde bulunuyorlar. Öğretmenler yerde sürükleniyor olmaz, öğretmenin yerde sürüklendiği bir ülke olmaz. Öğretmen başımızın tacıdır. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyorsa Hz. Ali, biz öğretmenlere değer vermek zorundayız.

"13'üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak"

Bir Millet Masası kurduk ama sayı 6 kişi. Altımız ortak hareket ediyoruz. 6 lider bir araya geldik. Zaman zaman gazetelerde, iktidar kanadının televizyon kanallarında 'o bunu söyledi, bu bunu söyledi, masa dağıldı' bunların hepsi hikaye. Bize niçin cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz diyorlar. Önce biz hangi konularda görüş birliğine vardık bunun üstüne konuşmamız lazım. Birliktelikte ne yapacağız, neler yapılacak, hangi komisyonları kuracağız önce bunları tespit edeceğiz ardından cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın seçtiği cumhurbaşkanı adayı olacak.

"Onlarla mücadele etmek benim için şereftir"

Kılıçdaroğlu ile ilgili size pek çok şey anlatabilirler. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Kılıçdaroğlu'nun mücadele ettiği kişiler kul hakkı yiyen kişilerdir. Onlarla mücadele etmek benim için şereftir, onurdur."