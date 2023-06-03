Kemal Kılıçdaroğlu: Bırakıp bırakmayacağıma parti karar verir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Muhalif kesim istifa beklerken, Kılıçdaroğlu “Ona parti karar verir” dedi.

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Türkiye, tarihi bir seçimi daha geride bıraktı.

Daha önce 11 kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurduğu ittifak da kurtaramadı.

"Bırakacak mısınız?" diye soruldu

Herkes 12’nci yenilgisini alan Kılıçdaroğlu’nun istifasını beklerken, o “Yola devam ediyoruz” dedi.

Birçok muhalif ismin bırakması gerektiğini söylediği Kılıçdaroğlu, bu çağrılara yönelik ise ilk kez bir demeç verdi.

"Ona parti karar verir"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin başında olup olmayacağına dair soruyu, yine kendinden taraf olan delegelerini işaret ederek yanıtladı.

CHP’li Kılıçdaroğlu, “Ona parti karar verir tabi doğal olarak. Partinin kendi gelenekleri vardır. O gelenekler içerisinde hareket edilir.” dedi.