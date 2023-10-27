Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA'dan sonra Gelecek Partisi'nden isimlerle görüştü DEVA Partisi'nin İstanbul'daki 13 ilçe başkanı ile görüşen ve istifa etmelerine neden olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi'nden de farklı isimlerle bir araya geldiği ortaya çıktı.

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Mayıs seçimlerinden sonra muhalefet toparlanamadı.

Tüm partilerde başlayan kriz Millet İttifakı'nı ortadan kaldırırken şimdi de partiler birbirine girdi.

CHP mayısta kendi listelerinden Meclis'e soktuğu 'küçük partilerin' üye ve ilçe başkanlarına göz dikti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin 13 il başkanı istifa etti. Beraberinde 500 kişinin de istifa ettiği partide 20 bin kişilik bir ayrılık daha bekleniyor.

Sırada Gelecek Partisi var

Kamuoyunda, 'Kemal Kılıçdaroğlu mayısta verdiği vekillerin diyetini ödetiyor' yorumları yapılırken bu sürecin diğer partilerle de yürütüldüğü ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerinde önemli rol oynayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, DEVA'da sonra Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile de görüşüldüğünü söyledi.

"Birçok isim bu markanın çevresinde saf almak istiyor”

Konuya ilişkin Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Tekin, “CHP önemli bir parti olduğu için DEVA Partili, Gelecek Partili birçok isim bu markanın çevresinde saf almak istiyor” dedi.

"Yüzbinler CHP'ye akın edecek"

Cumhuriyetin 100’üncü yılında kurultayın ardından farklı partilerden CHP’ye yüzbinin üzerinde kişinin akın edeceğini belirten Tekin öyle konuştu: