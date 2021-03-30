Kemal Kılıçdaroğlu: Erken seçim olacak

Sık sık çıktığı platformlarda erken seçim talebini yineleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün parti kurmaylarına "Sonbaharda erken seçim olacak hazırlanın" talimatını verdi.

Türkiye'nin kamuoyunda erken seçim tartışmaları devam ediyor..

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktaladı ancak muhalefet partileri bu ısrarında devam ediyor.

Dün de CHP'de gündem erken seçim oldu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK'da CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurmaylarına hazırlanın talimatı verdi.

ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM

Parti kurmaylarına “Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Anadolu’yu gezmeye devam edeceğiz. Halka gidip anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi”