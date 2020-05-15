Suriyeliler için 40 milyar dolar harcandığını belirten CHP Lideri, esnaf için 1 milyar dolar bile harcanmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans görüşmelerine farklı sektörleri temsil eden Esnaf ve Sanatkar Odaları başkanları ile devam etti.

Görüşmede, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Esnafın yanında çalışan kişinin de dükkan kapandığı için mağdur olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, 'Bunlara da en azından 1 aylık asgari ücret üzerinden para ödeyin, bunların kredi kartı, tüketici kredisi borcu varsa bunları faizsiz olarak 3 ay süreliğine erteleyin.' dediklerini hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, esnafa yapılan yardımları az buldu VİDEO

"SURİYELİLERE 40 MİLYAR DOLAR HARCADIN..."

Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere 40 milyar dolar para harcadın. Üstelik pandemi de yoktu. Esnafa ne verdin sen? 1 milyar dolar verdin mi? Onu bile vermedin. Yanlış politika. Bir sürü insan, çoluk çocuk buraya geldi, 40 milyar dolar para harcadın. Esnafa gelince para yok diyorsun. Var efendim para var. Bakın, ben size söyleyeyim. Bütün esnaf kardeşlerim de dikkatle dinlesinler. Sizin kamyonlarınız, minibüsleriniz, taksileriniz veya arabanız otoyollardan geçer, köprülerden geçer, tünellerden geçer, dolar bazında para ödersiniz. Onların hiçbir yükü yok. Onların iş yerleri kapanmadı. Hepsi duruyor. Araba geçmiyor, parayı kim ödeyecek. Araba geçmeyen köprünün parasını hükümet ödeyecek. Ne için? Öyle yapmışlar anlaşmayı." ifadelerini kullandı.