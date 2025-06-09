Kemal Kılıçdaroğlu: Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti..

Zeyrek'in vefatı sonrası bir taziye mesajı da CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet,

acılı ailesine,

sevenlerine ve bütün Manisalılara

başsağlığı diliyorum.