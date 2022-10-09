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    Kemal Kılıçdaroğlu bugün ABD'ye gidiyor

    Kemal Kılıçdaroğlu bugün ABD'ye gidiyor

    Seçim süreci yaklaşırken CHP Lideri, 9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye seyahat kararı aldı. CHP'den yapılan açıklamada seyahat amacının görüş alışverişi olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 12:23
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı siyasi trafiğindeki temaslarına her geçen gün bir yenisini eklerken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da harekete geçti...

    Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletlerine seyahat kararı aldı.

    Bugün yola çıkmaya hazırlanan CHP Lideri'nin ilk durağı ise Boston.

    Sivil toplum temsilcileriyle görüşecek

    Kılıçdaroğlu, seyahati kapsamında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılıp, ardından da Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu bugün ABD ye gidiyor #1

    İnsanlığın ortak değerleri, bilimsel gelişmeler, görüş alışverişi...

    Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamada, ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı vurgulandı.

    13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu'na aralarında Parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik ediyor.


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