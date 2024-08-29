Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki davanın ilk duruşması 3 Aralık’ta CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Suç ve suçluyu zincirleme övme" suçlamasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kılıçdaroğlu davada herhangi bir ceza alırsa siyasi yasaklı konuma gelecek.

Haber Merkezi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava...

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ile İsmail Faruk Aksu, 5 Şubat 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Dilekçede, farklı tarihlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmalar, açıklamalar ve haberler delil gösterilerek, zincirleme şekilde "suç ve suçluyu övdüğü" ileri sürüldü.

DOKUNULMAZLIKTAN DOLAYI İŞLEM YAPILMADI

O tarihte milletvekili dokunulmazlığı bulunması nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kalkmasının ardından ise şikayet işleme konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK ALABİLİR

"Suç ve suçluyu zincirleme övme" suçlaması yöneltilen Kılıçdaroğlu için 2 buçuk yıldan 3 buçuk yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu davada herhangi bir ceza alması durumunda siyasi yasaklı hale gelecek.

MHP'LİLER MÜŞTEKİ OLARAK YER ALACAK

İddianamede, MHP'li Yıldız, Yönder ve Aksu 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Buna göre; CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "suç ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Aralık’ta görülecek.

ÖZEL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç ve suçluyu zincirleme övme suçlamasıyla açılan davaya tepki gösterdi.

İzmir’de konuşan Özel, “Kılıçdaroğlu yerine sanık sandalyesine ben otururum.” dedi.

"CESEDİMİ ÇİĞNEMENİZ LAZIM"

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider.” ifadesini kullanan Özel, “Bir önceki genel başkanı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. CHP'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da bir önceki genel başkanını sindireceksiniz.” dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesi de yer aldı.

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmaya konu edilen beyanlarının, kişisel görüş çerçevesinde yapılmış siyasi değerlendirme mahiyetinde olduğu öne sürüldü ve bu nedenle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

İddianamede, "Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu anlaşılmıştır" değerlendirmesine yer verilerek, Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması istendi.