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    Kemal Kılıçdaroğlu: İbadet yerlerimiz kutsaldır

    Kemal Kılıçdaroğlu: İbadet yerlerimiz kutsaldır

    CHP Lideri, cami minarelerinden ezan ve İstiklal Marşı dışında hiçbir sesin yükselmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.
    • AA
    • 22.05.2020 - 13:45
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    Kemal Kılıçdaroğlu: İbadet yerlerimiz kutsaldır

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de ezan sistemine girilerek müzik yayını yapılmasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

    "FAİLLERİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

    İbadet yerlerinin kutsal olduğunu belirten CHP Lideri, minarelerden ezan ve İstiklal Marşı dışında hiçbir sesin yükselmesini kabul etmeyeceklerini ifade etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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