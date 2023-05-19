Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki görüşme başladı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek üzere, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Türkiye, rekor bir katılımla 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Seçimlerin milletvekili ayağı tamamlandı. Sandıktan çıkan sonuç Cumhur İttifakı'nın meclisteki elini güçlendirdi ve ittifak, üstünlüğünü korumayı başardı. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy oranıyla geride bıraktı. Muhalefet kanadı yenilmenin üzüntüsünü halledip, yeniden toparlanmaya çalışırken bir yandan ise milliyetçilerin oyunu kazanmaya çalışıyor. Sık sık HDP ile aynı masaya oturduğunu söyleyen ancak son basın toplantısında bunun aksini belirten Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın desteğini istiyor. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ilk turda kilit rol oynaması da Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi. Ümit Özdağ'ın kapısını çaldı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın ikinci turda desteğini almak için, Ümit Özdağ'la görüşme kararı aldı. Sosyal medya üzerinden de Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'na yakına olduğu söylendi. Bunun akabinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüşmek üzere Zafer Partisi'ne geldi. Gözler Oğan'da İki liderlerin görüşmesinin ardından Sinan Oğan'ın kararını açıklaması bekleniyor.