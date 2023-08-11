Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ile yapılan teröristlerin de iade edileceği anlaşmaya karşı çıktı Yasa dışı göçle mücadelede insan kaçakçılarının yeni güzergahına darbe indirmek üzere İngiltere ve Türkiye arasında yapılan anlaşma ile FETÖ'cü ve PKK'lılar da iade edilecek. Kemal Kılıçdaroğlu ise paylaştığı tweetlerle anlaşmaya karşı çıkarak "son derece vahim ve sorunlu" ifadesini kullandı.

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Dünyanın en büyük sorunlarının başında yasa dışı göç geliyor...

Hem ekonomik hem de demografik sorunlara yol açan bu probleme karşı Türkiye son dönemde gözle görülür sonuçlar veren adımlar atıyor.

Tam bir geçiş noktasında bulunan Türkiye, sadece kendi önlemleriyle yetinmeyip uluslararası platformda da anlaşmalarla sorunu ortadan kaldırmak için elini taşın altına koyuyor.

İngiltere ile göçmen anlaşması

Bu kapsamda İngiltere ile bir anlaşma yapıldı.

Anlaşma kapsamında Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir rota oluşturan göçmen kaçakçılarıyla etkili bir mücadeleye girişiliyor.

Buna göre Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak.

Bu iş birliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek.

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FETÖ'cü ve PKK'lılar iade edilecek

İngilizler ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek.

Anlaşma kapsamında Türkiye'den kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları da Türkiye'ye iade edilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıktı

Bu önemli anlaşmaya ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıktı.

Anlaşmayı 'son derece vahim ve sorunlu' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: