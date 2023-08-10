Türkiye ile İngiltere düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapacak Türkiye, göçmen kaçakçılarının Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturması üzerine birçok ülke ile iş birliği yaptığı gibi İngiltere’yle de işbirliğine gidiyor.

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Türkiye son dönemde yasa dışı göçle mücadelesine hız verdi.

Sınırlardaki denetimler ve şehirlerdeki kontroller artırılı.

Bu kapsamda binlerce kaçak göçmen sokaklardan toplanarak ya sınır dışı edildi ya da bu amaçla belirli yerlere yerleştirildi.

Kaçakçılar yeni rota oluşturdu

Bu mücadeleye karşılık göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturdu.

Gidenlerin ise Türkiye’yi karalayarak iltica eden çoğu terör örgütleri ile ilişkili kişiler olduğu aktarıldı.

İşbirliği yapılacak

Bu durum üzerine ise Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak.

Bu iş birliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek.

İngilizler ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek.

İngiltere, Türkiye'ye mücadelesinde destek olacak

Bu merkez Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesine destek olacak.

G7'nin gündemine gelecek

Bu çerçevede İngilizler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek ve ayrıca, konu G7 platformunda gündem haline getirecek.