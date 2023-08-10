Türkiye ile İngiltere düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapacak

Türkiye son dönemde yasa dışı göçle mücadelesine hız verdi.
Sınırlardaki denetimler ve şehirlerdeki kontroller artırılı.
Bu kapsamda binlerce kaçak göçmen sokaklardan toplanarak ya sınır dışı edildi ya da bu amaçla belirli yerlere yerleştirildi.
Kaçakçılar yeni rota oluşturdu
Bu mücadeleye karşılık göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturdu.
Gidenlerin ise Türkiye’yi karalayarak iltica eden çoğu terör örgütleri ile ilişkili kişiler olduğu aktarıldı.
İşbirliği yapılacak
Bu durum üzerine ise Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak.
Bu iş birliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek.
İngilizler ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek.
İngiltere, Türkiye'ye mücadelesinde destek olacak
Bu merkez Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesine destek olacak.
G7'nin gündemine gelecek
Bu çerçevede İngilizler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek ve ayrıca, konu G7 platformunda gündem haline getirecek.