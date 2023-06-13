Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren gazetecilere yanıt verdi İstifa etmemekte direnen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren muhalif gazetecileri sert sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir" dedi.

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Türkiye, zorlu seçim sürecini geride bıraktı.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre zafer bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurken muhalefet cephesinde hezimet yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha kazanması sonrası eleştiri okları Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Hal böyle olunca parti tabanında değişim talebi geldi.

Kendisini eleştiren gazetecilere seslendi: Önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorguluyorum

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen CHP'lilerin sayısı günden güne artsa da CHP lideri koltuğu bırakmamakta kararlı.

Kılıçdaroğlu son olarak kendisini eleştiren muhalif gazetecilere cevap verdi.

Günlerdir Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini dile getiren Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı gibi isimleri hedef alan Kılıçdaroğlu'nun kürsüden cevabı sert oldu.

"Kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir" diyen Kılıçdaroğlu, "Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır" şeklinde konuştu.,

"Kendisini savcı yerine koyup karar veren gazeteciler..."

Kendisini sert sözlerle hedef alan isimlere aynı sertlikte karşılık veren Kılıçdaroğlu daha sonra, "Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle: