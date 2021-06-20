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    Kemal Kılıçdaroğlu: Kim kavga ederse kapının önüne koyacağız

    Kemal Kılıçdaroğlu: Kim kavga ederse kapının önüne koyacağız

    Parti içinde farklı düşüncelere kapalı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kavga edenleri partiden kovacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 11:14
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  dün  Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuştu.

    Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti üyelerine de uyarılarda bulunarak sert mesajlar verdi.

    CHP'nin içinde tartışma istemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kavga edenleri birbirlerini eleştirenleri partiden kovacağını belirtip şu ifadeleri kullandı;

    "KİMSE KUSURA BAKMASIN"

    “Ben, sürekli birbiriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Kim kavga ederse kapının önüne koyacağım. Kimse kusura bakmasın.

    "SADECE BENİM SÖYLEDİKLERİMİ KONUŞUN"

    Eğer hizmet edecekseniz gidin, benim anlattıklarımı anlatın. Gün hizmet ve çalışma günüdür."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Kim kavga ederse kapının önüne koyacağız VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu: Kim kavga ederse kapının önüne koyacağız #1

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