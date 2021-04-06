Türkiye'deki aşı uygulamasını başarısız göstermeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin de aşı olmasına rağmen "Türkiye'de aşı yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısına katıldı. Partililere seslenen Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirirken, Türkiye'de aşılama sürecine de değindi.

İnsanları aşı olmakta sıkıntı yaşadığını, kimseye sıra gelmediğini savunan CHP Lideri, aşıların akıbetini sordu.

"NEREDE BU AŞILAR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda pandemi sürecindeyiz. İnsanlar can derdinde. Aşı bekliyorlar. Nerede bu aşılar? Kim bu aşıları bulacak kim Türkiye'ye getirecek? Kim halkın can güvenliğini sağlayacak? Bu soruyu herkes kendine sormalı." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kimse aşı olamıyor ViDEO

KILIÇDAROĞLU DAHİL 17 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILDI

14 Ocak'ta başlattığı koronavirüs aşı kampanyasında birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, sağlık altyapısı yatırımları ve yeterli sağlık çalışanı istihdamının etkisiyle, koronavirüs aşılarını kısa sürede vatandaşlara uyguluyor.

Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 17 milyonu geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısını sırası geldiğinde yaptırmıştı.