Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs günlerini anlattı

CHP Lideri, koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığı günlerde televizyondan ve internetten bol bol film izlediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınının etkili olduğu günlerde evde neler yaptığını anlattı.

ETKİLEYİCİ BİR HİKAYEYDİ

Evde televizyondan ve internetten film izleyerek vakit geçirdiğini belirten CHP Lideri, "Ağ' isminde bir Güney Kore filmi vardı, gerçekten etkileyici bir hikayeydi. Kitaplara da vakit ayırma imkanı buldum." ifadelerini kullandı.

NAZIM ŞİİRLERİNE TEKRAR GÖZ GEZDİRDİM

Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bu dönemde okuduğu kitapları şöyle sıraladı; "Caner Taşpınar'ın ‘Damat', Toygun Atilla'nın ‘İfşa', Prof. Dr. Ahmet Akbulut'un ‘Sahabe Dönemi İktidar Kavgası' ve Lesley Hazleton'ın ‘İlk Müslüman' kitaplarını okudum. Nazım Hikmet şiirlerine ara sıra tekrar göz gezdiririm."