Kemal Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'de şifresiz yayınlanacak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde yapacağı ilk işlerden birinin maçların TRT'den şifresiz yayınlanmasının sağlayacağını söyledi.

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Türkiye'de ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

5 yıl boyunca görev yapacak 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri etkilemek için verdiği vaatlere futbolu da ekledi.

Ücretsiz elektrik, bayram ikramiyesi ve maaş sözlerini hesap kitap yapmadan veren Kılıçdaroğlu, kulüplerin en büyük gelir kaynağı olan yayın ihalesine göz dikti.

Maçlar TRT'de yayınlanacak

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak.

Yayın geliri bedeli 2.2 milyar TL

Bilindiği üzere TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yapılan anlaşmaya göre 2 yıllık 2,2 milyar TL kulüplere aktarılacak.

TRT'nin 2022 yılın geliri ise 10.9 milyar TL olurken, net karı 2022 yılında 2.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.