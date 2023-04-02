Kemal Kılıçdaroğlu Mehmetçik'e seslendi: Görevinizi yapın kimseyi dinlemeyin Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından 13 Mart tarihine kadar 6 bin 845 Afganistan uyruklu göçmenin ülkelerine döndüğünü açıklarken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sınırlardan ülkemize kaçakların akın ettiğini iddia etti.

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Türkiye, tarihin en önemli seçimlerine odaklanmış durumda.

Adayların belirlenmesiyle birlikte 31 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı seçimi için propaganda süreci resmen başladı.

Süreç, 13 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Seçim arifesinde parti liderlerinin çalışmaları hız kesmeden sürerken muhalefet cephesinde farklı bir gündem oluşturma çabası devam ediyor.

"Sınırda görevinizi yapın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçik'i hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin.

6 bin 845 göçmen gönderildi

CHP Lideri tarafından sınırda göçmenlere geçit verildiği belirtilirken, Göç İdaresi Başkanlığı 13 Mart'ta sınır dışı edilen göçmenlerin son rakamlarını paylaştı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen toplam 4 charter (özel uçuş) ile 136 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 15 charter seferi ile 2 bin 319, tarifeli seferlerle 4 bin 526 olmak üzere, 6 bin 845 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.

Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı.

Geçen yıl ise 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.