Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşeneri ziyaret etti: Gündem yerel seçimler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimler sonrası ilk kez İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmede yerel seçimlerde nasıl bir yol izleneceği ele alındı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 28 Mayıs'ta tarihi bir seçime şahitlik etti.

Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandığa gitti.

İlk turda sonuçlanmaya seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda ipi göğüsleyerek 17'nci zaferini ilan etti.

Millet İttifakı dağıldı

Cumhur İttifakı gerek Meclis’i gerek ise Cumhurbaşkanlığı’nı kazanırken Millet İttifakı’nda kopuşlar peş peşe geldi.

CHP’de değişim çağrıları sürerken İyi Parti seçimler sonrası Olağan Genel Kurultay'a gitti.

Akşener'den zehir zemberek sözler

Kurultayda tekrar genel başkan seçilen Merak Akşener, kurultayda yaptığı açıklamalarla Millet İttifakı'na zehir zemberek sözler kullandı.

"CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır." diye sert ifadeler kullanan Akşener, İstanbul'u kazandıranın HDP olduğunu söyleyenleri de topa tuttu.

Akşener, "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." diyerek 6'lı masayı ikinci kez devirdi.

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Muhalefette hareketli anlar

Muhalefet cephesinde seçimlerin ardından ittifakın bittiğine yönelik açıklamalar gelirken, son günlerde hareketli anlar da yaşanmaya devam ediyor.

Yerel seçimlere giderken muhalefet partileri arasında yeniden bir ittifakın olup olmayacağı merak edilirken CHP ve İyi Parti arasında yeni girişimler yaşanıyor.

CHP ve İyi Parti heyetleri görüştü

Görüşme talebinin CHP'li Akın'dan geldiği; çarşamba günü iki ismin İyi Parti Genel Merkezi'nde görüştüğü ifade edildi.

Yerel seçimler ele alındı

Yaklaşık bir saat süren görüşmede yerel seçimler ele alındı.

İki kurmayın görüşmesinin ardından bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler konusunun olduğu tahmin ediliyor.

Görüşmede yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusu da ele alındı.

Seçimlerden sonra ilk defa görüştüler

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında gerçekleştirilen görüşmenin, seçimlerden sonra ilk defa yüz yüze yapılıyor olması dikkat çeken nokta oldu.

Görüşme bir saat sürdü

İyi Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sürpriz görüşme yaklaşık bir saat sürdü.