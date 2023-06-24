Meral Akşener yeniden İyi Parti Genel Başkanı seçildi İYİ Parti'de Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda bin 151 oyun bin 127'sini alarak, yeniden genel başkan seçildi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini kaybeden Millet İttifakı’nın ana bileşenlerinden İyi Parti’de sular durulmuyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu gibi tepkilerin odağında yer aldı.

Akşener'in partisinde 28 Mayıs'tan itibaren peş peşe istifalar yaşanırken, zaman zaman 'değişim' çağrıları da yükseldi.

İyi Parti kurultayı topladı

Değişim çağrılarıyla birlikte İyi Parti 3. Olağan Kurultayı'nı Ankara'da topladı.

Akşener esti gürledi

Partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Akşener, sessizliğini bozarak adeta esti gürledi.

Akşener'in seçim öncesinde ‘kazanacak aday’ vurgusu yapmasına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.

Masayı ikinci kez devirdi

"CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır." diye sert ifadeler kullanan Akşener, İstanbul'u kazandıranın HDP olduğunu söyleyenleri de topa tuttu.

Akşener, "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." diyerek 6'lı masayı ikinci kez devirdi.

Oylamaya geçildi

Akşener'in konuşmasının ardından İyi Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oylama başladı.

Akşener yeniden genel başkan seçildi

Meral Akşener’in tek aday olması beklenen İyi Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda Akşener yeniden partinin genel başkanı oldu.

Akşener, İyi Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda bin 151 oyun bin 127'sini alarak, yeniden genel başkan seçildi.