Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İstifa edecek misiniz' diye soruldu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından ayrılırken, muhabir tarafından kendisine yöneltilen, 'İstifa edecek misiniz?' sorusunu, 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' diyerek cevapladı.

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Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Hummalı hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Ardından hız kesmeden kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.

Sonuçlar ise muhalefet cephesinde dengeleri adeta bozdu.

İstifa çağrıları devam ediyor

Bir yandan Millet İttifakı'nda bir yandan da CHP'nin içerisinde anlaşmazlıklar yaşanıyor.

6'lı masanın akıbeti merak edilirken, partide ise değişim ve istifa çağrılarının karşılığı merak ediliyor.

Öyle ki sosyal medyada ve televizyon ekranlarında sık sık CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yükselmeye başladı.

Kılıçdaroğlu ise bu çağrılara kulak asmadan 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

'Hangi kanaldan geliyorsunuz'

Bugün de partisinin grup toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, toplantının ardından koridorda muhabirlerle karşılaştı.

Burada kendisine yöneltilen, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna, 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' diyerek yanıt verdi.