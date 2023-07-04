Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Birileri 'benim gibi düşünmediğin için hapse atarım' derse o ülkede demokrasi olmaz. Sivas Katliamı'nın 30'uncu yılı aydınların yakıldığı ülke asla kabul edilemez. Bir aydının, düşünürün, herhangi bir insanın yakılarak öldürülmesi kadar vahşi bir şey yoktur.

Adaletin sağlanmadığı dünyada bu ateş hep yanar, adaletin sağlanması lazım. Sivas olayları insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Zamanaşımına uğrayamaz. Takipçisi olacağız, olmaya devam edeceğiz.

Can Atalay, hapiste, 50 günü geçti. Nasıl dünyada nasıl ülkede yaşadığımızı gösteren bundan iyi bir örnek olamaz.

Numan Kurtulmuş'a seslenmek istiyorum. TBMM Başkanı yasalara aykırı olarak tutuluyor ve kendisi bir girişimde bulunmuyorsa yasaları ayakları altına alıyor demektir. Sayın Kurtulmuş'a çağrı yapıyorum nasıl yazı yazmam gerekiyorsa benzer uygulamaları arşivlerde bulabilir.

Meclis Başkanı karar alırken Saray ne diyecek diye sormamalı. Çünkü Saray'ın hakkını hukukunu değil, Meclis'in hakkını hukukunu gözetmeli.

Osman Kavala 2 bin 72 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Türkiye'de 2 ayrı mahkeme tahliye edilmesi için karar verdi, beraati için karar verdi. Ama kararları takan kim? Vicdan sahibi herkese sormak istiyorum, neden içeride?

İnsanda biraz vicdan, ahlak, adalet duygusu kırıntısı olmalı. Bunları her ortamda dile getirmeye çalışıyorum. Mısır'daki sağır sultan duydu.

Adalete çifte standart olmaz. Bütün milletvekili arkadaşlarıma gittiğiniz her yerde haksızlıkları anlatın. Haksızlık karşısında susan eğer dilsiz şeytansa asla susmayacağız.

Ve Merdan Yanardağ...

Bir gazeteci, yazar televizyoncu. Ne için içeride? Hangi gerekçeyle içeride? O da 7 gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk CHP grubu olarak. Ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işi? Önce bekliyorlar hiçbir şey yok, troller devreye giriyor, her türlü suçlamayı yapıyorlar, sonra savcılık harekete geçiyor. Akıl alacak şey değil. Ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz.

İzmir'de minarede müzik çaldı, onu paylaşan kişiyi tutukladılar, yapanı tutuklamadılar. Çünkü kavga çıksın istiyorlar.

Var olan kabineyi Duyunu Umumiye Kabinesi olarak nitelendirmiştim. Uluslararası tefeciler artık Merkez Bankası'na başkan atıyorsa çok ciddi sorunumuz var demektir.

Dünyanın kaderini parayı kontrol eden belirler. Erdoğan kontrol eden değil uluslararası tefecilerin kontrol ettiği ve yönlendirdiği kişidir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları içimize sindiremiyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki borçta dışarıya mahkum olduğunuzda dışarının parasıyla işlem yapmaya mahkum oluyorsunuz.

Türk lirası sadece artık çarşıda pazarda geçiyor."