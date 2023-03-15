Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü HDP ile görüşecek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

2023 seçimlerine 60 gün kaldı...

Siyasi arena sürecin son düzlüğünde daha da hararetleniyor.

Millet İttifakı, Meral Akşener krizi ile günlerce konuşuldu.

Dış basına dahi yansıyan olay sonrası, Akşener masaya yeniden oturdu.

Bir oy daha kazanabilmek için türlü kampanyalar düzenleyen Millet İttifakı, gizli ortağı HDP'ye de göz kırptı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme kararı aldı.

Karara bir kesimden sert tepkiler gelirken, HDP'ye bakanlık verilmesi iddiası da bir süre gündemi kurcaladı.

Cumartesi günü HDP ile görüşecek

Bir diğer yandan gelen bir son dakika haberine göre CHP ve HDP'nin görüşeceği tarih açıklandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 18 Mart cumartesi günü saat 13.00'te HDP Genel Merkezi'ne gidecek.