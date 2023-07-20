Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde başarısız olmadıklarını savundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, 12.kez kaybetti.. Sonuçlardan sonra muhalefet cephesinden istifası beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "25 milyon oyu başarısızlık olarak değerlendiremezsiniz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek kararını verdi.

İlk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.

Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi sonrası, CHP'de özeleştiriler daha da arttı ve değişim sesleri yükseldi.

Tarihi seçim sonrası yenilgi hazımsızlığı ile birbirine giren CHP'de sular durulmazken, Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklamayla tartışmaları alevlendireceğe benziyor..

Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilgisini başarısızlık olarak görmediğini söyledi.

"25 milyon oyu başarısızlık olarak değerlendiremezsiniz"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: