Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli

Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararının uygulanması gerektiğini belirterek "Karar uymam dersen faturası ağır olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında AİHM tarafından alınan kararı değerlendirdi.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP Lideri, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi, aksi takdirde bunun Türkiye'ye faturasının ağır olacağını ifade etti.

"FATURASI AĞIR OLUR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kararın uygulanması zorunlu. Karara uymam dersen hem Avrupa’dan tecrit oluyorsun hem de kendin Anayasana uymuyorsun. Böyle bir durum, demokrasi algısını sıfıra indirir. Faturası ağır olur. Peki uygulanmaması şaşırtıcı mı olur? Hayır." şeklinde konuştu.

HDP İSTEDİ CHP'DEN ART ARDA SESLER YÜKSELDİ

Hatırlanacağı üzere; CHP'nin gizli ittifak ortağı HDP, Selahattin Demirtaş konusunda tüm muhalefet partilerinin açıklama yapmasını istemişti.

Bu çağrı üzerine ilk açıklama CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok CHP'li isim, Demirtaş'ın tahliyesini istedi.