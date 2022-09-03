CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye olması gerektiğini bir kez daha söyledi.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken HDP'nin desteğini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarını bu yönde yapmaya devam ediyor.

Her fırsatta Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, bu söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

"Selehattin Demirtaş çıkacak"

Tele1 canlı yayınında Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na "Selahattin Bey içerde, Selahattin Bey çıksın mı diyorsunuz?" diye soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Olmaz efendim, e çıkacak, Osman Kavala'nın çıkması lazım. AİHM kararı var. Haksızdır diyor bu" yanıtını verdi.

Sözlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına dayandıran Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"AİHM kararı var"

"Siyasi davalardan haksızlığa uğrayan her kişi için adalet tecelli edecek. Bir hakim seçildiği makamı kendisinin bilgisi, birikimi ile değil de birisinin isteği üzerine gelmişse o hakim o kişiye esir olur. (Mesela Selahattin Bey içerde, Selahattin Bey çıksın mı diyorsunuz?) olmaz efendim, e çıkacak, Osman Kavala'nın çıkması lazım. AİHM kararı var. Haksızdır diyor bu. Bugün diyor ki Erdoğan AİHM kararını uygulamayacağını ifade etti. Anayasaya niye bu hüküm girdi? Bugün yeni bir Anayasa'dan söz ediyor, yeni bir Anayasa'ya ihtiyacımız var diyor. Otoriter yapıyı savunanlarla anayasa masasına oturulmaz. Otoriter bir yapıyı savunanlarla, 'her şeyi ben bilirim' diyenlerle, egosu güçlü olanlarla, 'devleti sadece ben yönetirim' diyenlerle masaya oturulmaz. Yemek için bile masaya oturulmaz, sizin önünüzdeki yemeği yer kendi yemeği dışında sizin önünüzdeki yemeği de yer."

Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş tahliye olmalı VİDEO