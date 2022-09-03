Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
365.641
-0.64%
BTXN Coin
4.69
1.07%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş tahliye olmalı

    Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş tahliye olmalı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye olması gerektiğini bir kez daha söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken HDP'nin desteğini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarını bu yönde yapmaya devam ediyor.

    Her fırsatta Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, bu söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

    "Selehattin Demirtaş çıkacak"

    Tele1 canlı yayınında Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na "Selahattin Bey içerde, Selahattin Bey çıksın mı diyorsunuz?" diye soruldu.

    Kılıçdaroğlu, "Olmaz efendim, e çıkacak, Osman Kavala'nın çıkması lazım. AİHM kararı var. Haksızdır diyor bu" yanıtını verdi.

    Sözlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına dayandıran Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

    "AİHM kararı var"

    "Siyasi davalardan haksızlığa uğrayan her kişi için adalet tecelli edecek. Bir hakim seçildiği makamı kendisinin bilgisi, birikimi ile değil de birisinin isteği üzerine gelmişse o hakim o kişiye esir olur. (Mesela Selahattin Bey içerde, Selahattin Bey çıksın mı diyorsunuz?) olmaz efendim, e çıkacak, Osman Kavala'nın çıkması lazım. AİHM kararı var. Haksızdır diyor bu. Bugün diyor ki Erdoğan AİHM kararını uygulamayacağını ifade etti. Anayasaya niye bu hüküm girdi? Bugün yeni bir Anayasa'dan söz ediyor, yeni bir Anayasa'ya ihtiyacımız var diyor. Otoriter yapıyı savunanlarla anayasa masasına oturulmaz. Otoriter bir yapıyı savunanlarla, 'her şeyi ben bilirim' diyenlerle, egosu güçlü olanlarla, 'devleti sadece ben yönetirim' diyenlerle masaya oturulmaz. Yemek için bile masaya oturulmaz, sizin önünüzdeki yemeği yer kendi yemeği dışında sizin önünüzdeki yemeği de yer."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş tahliye olmalı VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş tahliye olmalı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş tahliye olmalı #2


    İlginizi Çekebilir

    Aubameyang, Chelsea'ye transfer oldu
    Transfer dosyası

    Aubameyang, Chelsea'ye transfer oldu

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Kasığa kadar açtı
    Medya

    Kasığa kadar açtı

    Görüş Bildir