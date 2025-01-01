Kemal Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor: CHP'yi karıştıracak paylaşım

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CHP'de kaos bitmiyor..

Seçim sonrası yapılan kurultayda koltuğunu Özgür Özel'e devreden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili partililer tarafından yapılan paylaşımlar her seferinde yeni bir fitil ateşliyor..

Son paylaşım eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi.

Ağaç'ın X platformu üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede hızla yayılarak tartışma konusu oldu...

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Bedri Ağaç, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafın altına "Geliyor gelmekte olan..." notunu düştü.

Ağaç'ın paylaşımı sonrası vatandaşlar tarafından birçok yorum peş peşe geldi.

Ayrıca Ağaç’ın paylaşımı üzerine gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

"SİYASETE GERİ Mİ DÖNÜYOR?"

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bırakmıştı..

Kılıçdaroğlu'nun siyasete geri dönüp dönmeyeceği gündemden hiç düşmezken Ağaç'ın son paylaşımı "Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor?" sorularını akıllara getirdi.

Öte yandan, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha öncesinde konuya ilişkin yaptığı dikkat çeken açıklamasında şu ifadelerde bulunmuştu: